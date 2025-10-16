Kultur auf dem Weissenhof: Piano and Vocals

Eine Pianistin und einen Sänger/Schlagzeuger.

Mehr braucht es nicht, um das Duo Baumgärtner-Hollay aufleben zu lassen. Angefangen hat alles vor über zwei Jahren mit einigen Sessions in der Percussion World, der Arbeits- und Wirkungsstätte von Ralf Baumgärtner. Mit der Zeit entstand so ein gemeinsames musikalisches Projekt mit viel Gefühl für die vielfältigen Klänge und Rhythmen. So deckt das Duo mit der Liebe für die Musik die unterschiedlichsten Genres ab. Mit aufregenden Klangwelten und der ein oder anderen Überraschung im Gepäck. Inzwischen ist aus dem Duo ein Quartett geworden, das mit seiner Spielfreude und abwechslungsreichen Programm das Publikum begeistert. Nun ist es an der Zeit für einen ganz besonderen Liederabend. Der Festsaal des Klinikum am Weissenhof wird zum festlichen Musiksalon. Franka Hollay und Ralf Baumgärtner präsentieren zusammen mit Suse Leder-Neumann und Stephanie Trojan an diesem Abend in der „klassischen“ Besetzung Gesang und Flügel ganz spezielle Versionen bekannter Pop- und Rocksongs der letzten 100 Jahre.