Kultur auf dem Weissenhof: Get Shorties

Schöner kann Zuhören und sich was vorlesen lassen, an einem Abend kaum sein. Lesebühnenstories von Stuttgarts attraktivsten Autor*innen: Unterhaltsam, satirisch, frech, lustig und alltagsnah.

Keiner anderen Lesebühne gelingt so mühelos die Verknüpfung von Literatur, Kabarett und Comedy wie der umtriebigsten Lesebühne Süddeutschlands. In der Tradition Berliner Lesebühne darf gelacht und gegrübelt werden. Sechs Autor*innen schreiben regelmäßig neue Kurzgeschichten: literarisch, scharfzüngig, ironisch und saukomisch. Von Alltagskomik bis skurrilen Begegnungen ist alles drin, und zwischendurch gibt‘s Livemusik! Mit den Autor*innen: Dorothea Böhme, Regine Bott, Carolin Hafen, Volker Schwarz, Rainer Bauck und Ingo Klopfer