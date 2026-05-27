Kultur auf der Burg Maienfels: John- Schröder-Quartett

Es erwartet die Besucherinnen und Besucher der Konzertreihe „Kultur auf Burg Maienfels“ ein außergewöhnlicher Jazzabend: Das John-Schröder-Quartett präsentiert gemeinsam mit dem renommierten Saxophonisten Burkhard Kunkel das Programm „Going Viral“.

Das Ensemble steht für zeitgenössischen Jazz auf absolutem Spitzenniveau – virtuos, kreativ und voller musikalischer Dynamik. John Schröder prägt mit der E-Gitarre das klangliche Spektrum des Ensembles zwischen Linie, Fläche und geräuschhafter Verdichtung. Ein Konzertabend voller Energie, musikalischer Tiefe und inspirierender Klangwelten – ein Muss für Jazzliebhaber und alle, die außergewöhnliche Live-Musik erleben möchten.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Karten zum Preis von 22 EUR sind an der Abendkasse erhältlich oder im Vorverkauf zu 20 EUR bei der Kreissparkasse Wüstenrot, Getränke Kübler Wüstenrot-Neuhütten oder im Bürgerbüro des Rathauses Wüstenrot-Weihenbronn.

Möglich sind auch Kartenreservierungen zum Preis von 20 EUR zur Abholung an der Abendkasse bis 19.30 Uhr.

Die Veranstaltung findet im Freien statt.

Freie Platzwahl.

(Bei Regenwetter findet das Konzert in der Burgkirche Maienfels statt).