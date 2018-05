Kultur auf Schloss Eyb - Die Schubertiade 2018

× Erweitern Detlev Eisinger

Auch in diesem Jahr findet auf Schloss Eyb wieder die Schubertiade statt. Das musikbegeisterte Publikum erwartet erneut ein tolles Programm. Eröffnet wird die Schubertiade am 10. Juni von der »Soiree de Vienne« mit dem Pianisten Detlev Eisinger, auf dem Programm steht unter anderem die Sonate a-Moll D 845 (op. 42) von Franz Schubert. Am 22. Juli geht es mit dem Trio »L´Esprit des Cordes« weiter, die durch die Klänge ihrer Barockmandolinen und ihrer Laute zu verzaubern wissen. Es folgt der »Musikalische Garten« am 12. August; hier können Gäste zu den Klängen des »Ensemble Royal« rund um den Tenor Riccardo Marinello durch den wunderschönen Schlossgarten wandeln. Filmfreunde kommen am 25. August auf ihre Kosten, wenn im Kinomobil der Film »Der Klang des Lebens« gespielt wird. Als krönender Abschluss fungiert schließlich das Programm »Saitenzauber« der Geigerin Marianne Trumpp und der Harfinistin Silke Aichhorn am 9. September. wol

Schubertiade 2018, So. 10. Juni bis So. 9. September

Schloss Eyb, Dörzbach, www.schubertiade-schloss-eyb.de