Kultur beim Pferdemarkt mit Figaros Hochzeit

Seit vielen Jahren gehören in Leonberg Aufführungen der Bühne 16 während der Pferdemarktzeit zur Tradition und auch im Februar 2025 wird das Leonberger Theaterensemble im Spitalhoftheater mit einem, zu dieser Jahreszeit passenden Stück auftreten. Es ist das komödiantische Intrigenspiel Figaros Hochzeit, das an gleicher Stelle bereits zwischen April und Juni 2024 unter großem Zuschauerzuspruch dargeboten wurde. In dem Theaterstück von Beaumarchais werden mit scharfem Witz die ungleichen Machtverhältnisse zwischen Adel und Dienerschaft der damaligen Zeit angeprangert und dabei der Adel lächerlich gemacht. Im Spitalhoftheater ist eine sprachlich modernisierte Version von Gerd Sprenger zu sehen.