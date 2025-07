Kultur-Beutel

Jede Handtasche trägt ein Rätsel oder Geheimnis in sich: zu klein, zu groß, zu schwer. Außerdem Botschaften verbotener Liebschaften, Quittungen von zu teuren Schuhen. Pillen gegen verheimlichte Krankheiten. Zeugen verborgener Süchte. Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller hat einen ganzen Band mit Erzählungen über die Handtasche herausgegeben. Darüber steht der Satz: „Jede Handtasche kann zum Monstrum werden.“ Zum Beispiel wenn das Krokoleder sich in das Reptil zurückverwandelt. Makaber geht es auch bei Elke Heidenreich zu, wenn sie von der Tasche im letzten Hemd erzählt. Unverzichtbar sind Taschen jeder Art für kleine und große Raubzüge. So übt sich Thomas Manns Hochstapler Felix Krull im Stibitzen von Pralinen, die er in die Manteltasche steckt.

Es gibt weltberühmte Figuren mit zaubervollen Taschen: Mary Poppins, Alice im Wunderland, Pippi Langstrumpf. Oder Jane Birkin. Nicht zu vergessen die armen Verwandten der Taschen, alias Tüten, die aber selbst ein Luxus- Eigenleben führen können. Zu all diesen literarischen Taschenspielereien, laden wir Sie diesmal zu einer Taschentausch-Börse ein. Bringen Sie einfach Ihre abgelegten Taschen und nehmen Sie sich eine andere mit.