Christoph Maul „Live und Ungeprobt“

Christoph Maul entfacht ein Feuerwerk der Spontaneität auf der Bühne!

In seinem brandneuen Programm "Live & Ungeprobt" entführt uns der charismatische Kabarett- und Comedy-Experte Christoph Maul in die unberechenbare Welt des Lebens – und das live, so wie es eben ist: ungeprobt und voller Überraschungen!

Das Leben als junger Vater ist eine Achterbahnfahrt voller unerwarteter Wendungen, und Maul bringt uns mit seinem einzigartigen Humor hautnah an die Höhen und Tiefen dieser Erfahrung heran. Dabei scheut er sich nicht, das Lachen aus den realen Momenten des Alltags zu ziehen, sei es im Umgang mit Nachbarn, Arbeitskollegen oder den Kuriositäten des Landlebens. Karten gibt es unter der Telefonnummer: 07955/381-11, Veranstalter ist die Gemeinde Rot am See.