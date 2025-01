Kultur-Dialog: Internationaler Austausch „Indien“

Viele der gegenwärtigen Probleme in unserer Gesellschaft basieren auf Vor-Urteilen, Hörensagen oder bewusst gestreuten Falschinformationen und bilden so Spaltungspotenziale zwischen den Kulturen. Daher ist es von großer Bedeutung, gegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz zu fördern, um ein vereinendes Miteinander zu ermöglichen und Ausgrenzung und Populismus entgegenzuwirken.

Wir möchten mit unsere „KUDI “- Veranstaltungen einen Platz für Völkerverständigung schaffen, in dem wir uns begegnen, zuhören und austauschen können. Wir nehmen uns Zeit für internationale Begegnungen, tauchen ein in andere Welten und entdecken viele Gemeinsamkeiten. Es kommt zu ungezwungenen Begegnungen, so dass man sich selbst einen Eindruck von vermeintlich „fremden“ Kulturen machen kann. Sprache, Literatur, Musik werden vorgestellt und außerdem verwöhnen wir Sie mit kleinen landestypischen Köstlichkeiten und Getränken.

Thema dieses Mal „Indien – Subkontinent der Gegensätze“