„Kultur im Alten Schloss. Live & open air“

Vom Arbeitskreis Musik Stuttgart, dem Zusammenschluss von öffentlichen Musikinstitutionen, Musikvereinen, freier Musikszene und Musikveranstaltern, ging Anfang dieses Jahres der Impuls aus, eine gemeinsame Open-Air-Bühne in der Stuttgarter Innenstadt zu realisieren. Unter diesen Kulturakteuren hat die SKS Russ gGmbH die Initiative ergriffen: Das traditionsreiche Veranstaltungsunternehmen richtet im Innenhof des Alten Schlosses eine Open-Air-Bühne ein und hat dafür ein Veranstaltungskonzept entwickelt. Vom 1. bis 25. Juli bieten Stuttgarter Kultureinrichtungen und Künstler*innen unter dem Slogan „Kultur im Alten Schloss. Live & open air“ an zentralem Ort ein vielfältiges Kulturprogramm für Besucher*innen jeden Alters an. Die Stadt Stuttgart begrüßt sehr, dass nach langer Zeit wieder Kultur live stattfinden kann und die städtische Kulturszene in ihrer Bandbreite sichtbar wird. Sie fördert das Projekt und vernetzt die Akteure. Ebenso unterstützt das Landesmuseum Württemberg die Open-Air-Bühne in seinem Innenhof. Die SKS Russ gGmbH freut sich über die tolle Zusammenarbeit mit so vielen Partnern und das vielfältige Programm, für die hinterlegten Veranstaltungen sind bereits Tickets verfügbar, alle anderen werden in Kürze verfügbar sein:

Donnerstag, 01.07.2021 Barbara Stoll – Woman Est Omen

Freitag, 02.07.2021 Putte & Edgar, Marz & die Bixtie Boys, DJ Tess, DJ Yvonne

Samstag, 03.07.2021 Aktionstag der Stuttgarter Musikschule

Samstag, 03.07.2021 Stuttgarter Philharmoniker: Romantische Kammermusik

Samstag, 03.07.2021 Sarah Maria Sun & The Gurks

Sonntag, 04.07.2021 Theater Atelier: Der Spieler, 19:00 Uhr

Sonntag, 04.07.2021 Theater Atelier: König Ödipus, 21:00 Uhr

Montag, 05.07.2021 Theater am Fenster: Wir dachten wir seien Götter

Dienstag, 06.07.2021 Schlosshofgesänge mit Patrick Bopp, 18:00 Uhr

Dienstag, 06.07.2021 Schlosshofgesänge mit Patrick Bopp, 21:00 Uhr

Mittwoch, 07.07.2021 Stuttgarter Autorenstammtisch

Mittwoch, 07.07.2021 Sophia Kennedy

Donnerstag, 08.07.2021 La Nuit de Paris – Evi Niessner singt Piaf

Freitag, 09.07.2021 Gismo Graf Trio, 19:00 Uhr

Freitag, 09.07.2021 Gismo Graf Trio, 21:15 Uhr

Samstag, 10.07.2021 Stuttgarter Philharmoniker: Sommerfamilienprogramm

Samstag, 10.07.2021 Studio Theater Stuttgart: Wenn der Abend durch den Schornstein fällt

Sonntag, 11.07.2021 Werner Koczwara – Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt, 19:00 Uhr

Sonntag, 11.07.2021 Werner Koczwara – Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt, 21:00 Uhr

Montag, 12.07.2021 Ensemble Ascolta: Grooves and Rituals

Dienstag, 13.07.2021 Theater tri-bühne: Des Kaisers letztes Pferd 18:30 Uhr

Dienstag, 13.07.2021 Theater tri-bühne: Des Kaisers letztes Pferd, 20:30 Uhr

Mittwoch, 14.07.2021 Drill it!

Donnerstag, 15.07.2021 Andrew Andrews & The Sophisticated Orchestra

Freitag, 16.07.2021 Theater Tredeschin: Der Froschkönig

Freitag, 16.07.2021 ecco la musica: La Festa della Salute, 19 Uhr

Freitag, 16.07.2021 ecco la musica: La Festa della Salute, 21 Uhr

Samstag, 17.07.2021 DTF Tatilde mit SiBEL

Sonntag, 18.07.2021 Celloensemle Stuttgarter Kammerorchester/ Junges Streichorchester Weil im Schönbuch

Sonntag, 18.07.2021 One-Hit-Wonders – Eine improvisierte Musik-Theater-Show

Montag, 19.07.2021 Die Rap-Soden & Wolfgang Schmid – Ararat

Montag, 19.07.2021 Theater am Olgaeck: Kols letzter Anruf

Dienstag, 20.07.2021 Orchester der Kulturen: A World Symphony, 19 Uhr

Dienstag, 20.07.2021 Orchester der Kulturen: A World Symphony, 21 Uhr

Mittwoch, 21.07.2021 Max François Band

Donnerstag, 22.07.2021 MÁGICA FE | RUSSO & PUTTE | LEBO

Freitag, 23.07.2021 Duo KANADA / Yeama / Mayuko

Samstag, 24.07.2021 Gereon Klug liest: Das Vermächtnis des Wunderlandes (Kinderprogramm)

Samstag, 24.07.2021 Jolie Folie / Barrio Asecas / More Colours

Sonntag, 25.07.2021 Von Rittern, Drachen und Schlössern: Eine Märchenlesung von Barbara Stoll

Sonntag, 25.07.2021 Tonalite / Mazen Mohsen & Hans Fickelscher / Niwel Tsumbu & Péter Erdei