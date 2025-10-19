Kultur im Bohnauhaus - Konzert

Boogie Woogie und Blues mit der Band "Boogie Connection".

Noch spartanischer geht es nicht: ein Piano, eine Gitarre und ein Schlagzeug – mehr braucht es nicht, um die Fans binnen kürzester Zeit von ihren Stühlen zu holen.

Eine heiße Mischung aus Blues, Soul, Boogie-Woogie und totalem Rhythm‘n Blues, wie man sie einzigartiger Weise nur mit der Boogie Connection aus Freiburg/Breisgau erleben kann. In diesem Musikgenre sind die Boogie Connection nach wie vor die unerreichten Könige der internationalen Live-Jazz-Szene.

Die Band wurde 1991 gegründet und zählt seit langem zur Spitze in der internationalen Blues- & Boogie-Szene.