Die Lesung mit den Clowns

Clowns und Lesung – wie geht denn das zusammen? Die beiden unterschiedlichen Bereiche haben an diesem Abend eines gemeinsam: Alltagsthemen, mit reichlich Pointen gewürzt und mit Können auf die Spitze getrieben. Marita Kasischke hat für ihre Lesung wieder einmal die komischsten Geschichten ausgesucht, die sie in bewährter Manier zum Besten geben wird. Dazu gesellen sich Cornelia Härtner und ihre Truppe, die in ihre Clown-Kostüme schlüpfen und die herrlichsten Clownerien bieten. Risiken und Nebenwirkungen dieses Abends: Der Genuss kann Tränenfluss vor Lachen hervorrufen. Zudem können Zwerchfellerschütterungen und Lachmuskelkater auftreten.