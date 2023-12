Angel Tyrs und Witchbound

Eine Komposition unterschiedlichster Metal-Styles, mitreißende Songs und ein harter, wuchtiger Sound: Angel Tyrs (ehemals Angel Tears) sind nach einer Pause mit neuem Namen und neuem Elan zurück. Die Metaller schauen auf eine lange Bandgeschichte zurück: 1998 gegründet, machte die Band ein Jahr später bereits den ersten Platz beim Bandwettbewerb „Greenhorn-Festival“ in Dinkelsbühl. Gigs mit Graveworm, Dark At Dawn, Chinchilla und Blackend sind nur einige von vielen Referenzen, auf welche die Band mächtig stolz ist. Der Musikstil lässt sich am besten mit „Melodic Metal“ beschreiben, während die Bandmitglieder Timmo, Tom, Boffi, Johannes und Uwe ihren Beitrag dazu leisten, unterschiedliche Richtungen einfließen zu lassen. Das Ergebnis: ein eigenständiger, selbstbewusster und individueller Sound, der das Publikum mitreißt und begeistert.

Witchbound wurde 2014 von Urmitgliedern der Kultband Stormwitch gegründet und führt deren Classic Metal-Stil mit modernen Einflüssen weiter. Das Debutalbum „Tarot’s Legacy“ ist 2015 erschienen und enthält neben Stücken des klassischen Stormwitch-Komponistenduos Stefan Kauffmann und Harald Spengler (verst. 2013) ein Gastsolo von „Hammerfall“-Gitarrist Oscar Dronjak. Die zweite, 2021 erschienene Scheibe „End of Paradise“ besticht durch abwechselnde weibliche und männliche Leadvocals, ausgefeilte Arrangements und eine große musikalische Bandbreite – von gefühlvollen Balladen bis hin zu absoluten Nackenbrechern.

Witchbound hat die Bühne bereits mit namhaften Acts wie Hammerfall, Saltatio Mortis, Lordi und Tankard geteilt. 2022 wurde die Band mit dem Berliner Innocent Award ausgezeichnet. Im mitreißenden Liveprogramm werden Songs des letzten Albums „End of Paradise“ präsentiert sowie Stücke des ersten Longplayers. Der eine oder andere Stormwitch-Klassiker darf natürlich nicht fehlen …

Besetzung: Nathalie Pereira dos Santos (voc) | Jürgen G. Allert (voc) | Julian Steiner (git) | Stefan Kauffmann (git) | Matthias Mailänder (bass) | Peter Langer (dr)