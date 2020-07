Kultur im Freien - Die Open-Air-Sommershow – Timo Marc and Friends

„Kultur im Freien“ und Timo Marc präsentieren:

Die Open-Air-Sommershow – Timo Marc and Friends

Auf der Grünfläche an Wanner´s Vis-a-Vis mit Blick in das Maurener Tal, findet erstmals vom 10.07. - 02.08.2020 die Veranstaltungsreihe „Kultur im Freien“ in Holzgerlingen statt. Neben weiteren Kulturveranstaltungen erwartet Sie ein Highlight für Groß und Klein: „Die Open-Air-Sommershow“.

Genießen Sie Kultur, Sonne und Spaß auf höchstem Niveau. Frech und charmant führt Sie Meister-Magier Timo Marc durch eine abwechslungsreiche und spannende Mixed-Show, die es in sich hat. Erleben Sie unter freiem Himmel Magie, Comedy und Jonglage mit Künstlern aus Nah und Fern.