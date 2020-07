Kultur im Freien - Songrise

Die Band Songrise entstand Ende 2017, nachdem wir uns im Rahmen eines großen Bandprojektes kennengelernt hatten und merkten, dass wir musikalisch auf einer Wellenlänge liegen und uns perfekt ergänzen. So fingen wir an, Lieder von den Eagles, Smokie und Co. einzustudieren. Der Sound stimmte und dank unserer langjährigen Bühnenerfahrung in verschiedenen Formationen (Classic Rock, Folk & Oldies, Tanz- & Hochzeitsmusik) hatten wir in kurzer Zeit ein breites Repertoire auf die Beine gestellt.

Mit unserer Begeisterung für handgemachte Musik und viel Liebe zum Detail interpretieren wir bekannte Hits mit unserer eigenen Note. Mit unterschiedlichen Instrumentierungen (zwei Gitarren, Bass, Cajon, Akkordeon) und dreistimmigem Gesang präsentieren wir ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Musikprogramm.