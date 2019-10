Kultur im Klinikum: Über Leben und Werk von Joachim Ringelnatz

Am 17. November jährt sich der Tod von Hans Bötticher, besser bekannt als Joachim Ringelnatz, zum 85. Mal. Der im sächsischen Wurzen 1883 geborene Künstler war viel mehr als der Verfasser skurriler Verse, die auch heute noch vielen bekannt sein dürften. Der literarische Vater des „Kuttel Daddeldu“ war als Maler und Dichter eine faszinierende Doppelbegabung. Der ehemalige Hausdichter – von den Nazis bald mit Auftrittsverbot belegt – des Münchner Bohème-Lokals „Simplicissimus“, schrieb rund 20 Bücher. Der Kabaretist starb 1934 an einer verschleppten Tuberkulose. Die Regisseurin und Autorin Helga Fleig rezitiert Gedichte. Dr. Anton Philipp Knittel, Leiter des im Aufbau befindlichen Literaturhauses, führt durch Leben und Werk des „schief ins Leben gebauten“ Dichters.

Die Veranstaltungsreihe "Kultur im Klinikum" findet einmal monatlich dienstags statt. Präsentiert werden Konzerte, Kleinkunst- oder Theateraufführungen sowie Tanz- und Literaturveranstaltungen. Diese richten sich in erster Linie an Patientinnen und Patienten des Klinikums, Besucher und Mitarbeiter. Veranstalter sind die SLK-Kliniken in Kooperation mit dem Schul-, Kultur- und Sportamt der Stadt Heilbronn und der Volkshochschule Heilbronn.