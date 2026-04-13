Kultur im Schloss - Konzert zum Muttertag mit "Salon Melange"

Konzert mit dem Ansbacher Damensextett „Salon Melange“.

Im Jahr 2005 fanden sich in Ansbach sechs professionelle Musikerinnen zusammen und gründeten das Salon-Damensextett „Salon Melange“. Seither widmen sie sich mit Leidenschaft der leichten Muse. Mit Charme, Witz, Temperament und einem Hauch von Melancholie bringen sie Wort und Musik auf die Bühne. Das Ensemble begeistert sein Publikum seither mit einem vielseitigen Repertoire der leichten Klassik: Schlager der 1930er und 1940er Jahre, feinsinnige wie temperamentvolle Kabinettstückchen, Operettenmelodien und gelegentliche Ausflüge in die Welt der Oper oder der romantischen Instrumentalmusik – stets unter dem Motto: „Alles, was gefällt!“