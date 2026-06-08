Vom 23. bis 26. Juli 2026 findet zum zweiten Mal die Kultur im Zwinger statt.

Diese Veranstaltungsreihe im Zwingergelände wurde 2025 ins Leben gerufen und wird künftig jährlich im Wechsel mit dem Kultursommer immer am letzten Wochenende vor den Sommerferien durchgeführt. Im historischen Zwingergelände erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Open-Air-Programm aus Humor, Musik, Tanz und Literatur vor malerischer Kulisse. Den Auftakt am Donnerstag macht Bernd Kohlhepp mit seinem Programm: „Best of Hämmerle“.

Am Freitagabend gehört die Bühne ganz der Jugend.

Am Samstag findet eine kubanische Nacht mit dem Künstler Roberto Santamaria statt, bei der auch gerne getanzt werden darf.

Den Abschluss am Sonntag gestaltet die Stadtbibliothek mit Sundowner & Seitenrausch. Dabei stellen Personen aus der Rottenburger Literatur- und Medienszene ihre literarischen Highlights zum Sommer vor.