Kultur in der Alten Kelter - Tango Mundo

Schon seit den legendären Zeiten von Tango Five beschäftigen sich Bobbi Fischer und Veit Hübner mit der Welt des Tangos. Die jahrelange Zusammenarbeit mit Raul Jaurena, dem Großmeister des Bandoneons, hat ihren Blick auf diese Musik immer mehr geweitet. So bereisen sie gemeinsam mit dem Saxophonisten Didi Kraus und dem Sänger und Gitarristen Klaus-Dieter Mayer mit Tangos von Carlos Gardel und Astor Piazzolla„ El Sur“ und mit Bossa Nova auch die Gegenden um Rio und New York und durchstreifen mit großer Lust auch die Weiten des Jazz.

Bobbi Fischer, Klavier

Veit Hübner, Kontrabass

Didi Kraus, Saxophon

Klaus-Dieter Mayer, Gesang und Gitarre