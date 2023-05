Kultur-Kino - "Der Fall Collini"

‚Kulturkino‘ ist eine Projektreihe der Kooperationspartner Ev. Kur- und Rehaklinikseelsorge Bad Mergentheim, Kulturkirche Schüpfer Grund und Movies Bad Mergentheim.

Filme im Kino zu erleben, bietet nicht allein Unterhaltung. Gute Filme bringen uns in Kontakt mit existentiellen Grundfragen: Liebe und Angst, Wagnis und Schuld, Mut und Verzweiflung und ja: Leben und Tod. Und viele Filme bergen ausdrücklich und manchmal verborgen religiöse Perspektiven. Was liegt näher, in gute Filmwelten im Blick auf Kultur und Religion gemeinsam einzutauchen?

In die einzelnen Filme der Reihe werden Pfarrerin Segl und Pfarrer Dr. Kücherer jeweils kurz einführen, nach dem Film gibt es in lockerer Atmosphäre Gelegenheit zum Gespräch – bei einem guten Glas Wein oder einem anderen Getränk. Alle Filme werden im Movies Bad Mergentheim vorgeführt.

Der Fall Collini, Deutschland 2019, Regie: Marco Kreuzpaintner

Ein Film über einen unglaublichen Justizskandal, den problematischen Umgang mit NS-Terror in der Nachkriegszeit und die bleibende Frage nach Schuld und Sühne.