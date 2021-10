Kultur Meetup

Du liebst Kultur und hast Lust neue Leute kennenzulernen? Du willst gemeinsam mit Gleichgesinnten etwas erleben oder Dich mit Deinen Ideen für die Kultur in unserer Stadt engagieren? Das Kulturforum Schorndorf gibt Dir und Deinen Ideen neuen Raum! Ab Herbst 2021 treffen wir uns immer am 2. Donnerstag im Monat im offenen Meetup: Zum Kennenlernen, sich austauschen und um gemeinsam in lockerer Atmosphäre Neues zu planen.

Ob Buch-Pitch oder Improtheater, Artist Talk oder Konzert, oder einfach nur ein Ausflug zu einem spannenden Kulturort in der Region - nichts ist festgelegt. Gemeinsam geplant, organisiert oder einfach zusammen besucht: Sei dabei!