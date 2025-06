Als Zauberer hat er mehr Preise gewonnen als er zählen kann, als Dichter wurde er Deutscher Teammeister im Poetry Slam und beim Theatersport hat er früh das Impro-Handwerk gelernt.

Und das alles nur, um auf krummen Wegen geradeaus im Zickzack zum Zenit zu kommen! Mit Zickzack zum Zenit ist er zwar schon beim letzten Buchstaben des Alphabets angekommen, aber noch lange nicht mit seinem Latein am Ende. Da darf man sich auch persönlich von überzeugen. Am besten live in Mössingen. Wo auch sonst?