An diesem Abend steht einzig die Musik im Vordergrund. Auf dem Löwensteinplatz steht ein Stagepiano zur Verfügung, an dem sich Freiwillige an die Tasten setzen und bekannte Klassiker oder Eigenkompositionen präsentieren können.

Wer lediglich zuhören möchte, kann es sich in einem City- oder Liegestuhl bequem machen und sich berieseln lassen.