Kultur-Open-Air 2026: Comedy-Abend

Ein Moderator und drei Comedians bringen mit Witz, Zynismus und frischen Perspektiven beste Unterhaltung für Jugendliche und junge Erwachsene auf die Bühne.

Rasmus Syman:

Rasmus macht authentische Comedy, persönlich, selbstironisch, aber mit einem bissigen Blick auf die Welt um sich. Er sagt furchtbare Dinge, doch schafft es, dabei charmant zu bleiben. Naja, zumindest denkt er das. Er ist fester Teil der Berliner Comedy-Szene und bekannt für seinen ehrlichen und pointierten Humor über Alltag, innere Widersprüche und peinliche Momente.

Dennis Boyette:

Dennis Boyette weiß, wovon er spricht. Jahrelang war er Polizist – heute steht er hauptberuflich auf der Bühne und zählt seit zwei Jahren zu den markantesten Stimmen der deutschen Stand-up-Comedy. Bereits seit 2018 verarbeitet er seinen ehemaligen Polizeialltag humorvoll, scharf beobachtet und gnadenlos ehrlich. Doch keine Sorge: Bei Dennis geht es um weit mehr als Blaulicht und Streifenwagen. Sein unverkennbarer Dialekt und seine trockene, leicht genervte Art verleihen seiner Comedy eine besondere Finesse.

Fabian Lampert:

Fabian Lampert begeistert mit seiner herzlichen, nahbaren und unbeschwert-lustigen Comedy. Mit einer Prise Selbstironie spricht er über Eigenheiten des Lebens und zwischenmenschliche Missgeschicke. Regelmäßig begeistert Fabian das Publikum in den etablierten Showformaten wie Nightwash oder dem Quatsch Comedy Club.

Falk Schug (Moderator):

Gnadenlose Ehrlichkeit trifft Spontanität und kann auch mächtig in die Hose gehen. Seine Zuschauer dürfen sich auf einen einmaligen Abend freuen, bei dem kein Blatt vor den Mund genommen wird. Das was auf der Bühne passiert, ist so gewollt und auch geplant. Eines ist sicher: Jeder Abend ist ein Unikat.