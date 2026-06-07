Kultur-Open-Air 2026: Frl. Wommy Wonder

Mit einem Mix aus Kabarett, Comedy, Travestie und Chanson startet Frl. Wommy Wonder in ein neues Bühnenjahrzehnt und verspricht niveauvolle Unterhaltung mit Haltung, Witz und jeder Menge guter Laune.

Nachdem das kompakte Stuttgarter Vorzeigefräulein 2024 das 40-jährige Bühnenjubiläum feiern durfte, geht’s jetzt frisch gestärkt in ein neues Bühnenjahrzehnt, in dem das Fräulein sich neu erfindet und ungewohnte Pfade einschlägt, ohne ihr Grundkonzept dabei aus den Augen zu verlieren, denn „Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden“.

Es wird einen wonder-baren Abend und Unterhaltung mit Haltung geben mit einem Feuerwerk der guten Laune. Wommy sorgt für Stimmung, und wer herzlich lachen und dabei das Niveau nicht aus den Augen verlieren will, ist hier goldrichtig. Pointen gibt’s im Stakkato mit einer Gagdichte, die man selten findet. Mit an Bord ist auch Kultraumpflegerin Elfriede Schäufele, die man von den SWR-Fasnetssendungen aus Donzdorf kennt.

Willkommen bei leichter Unterhaltung mit Tiefgang für Herz, Hirn und Zwerchfell – immer nah am Leben und am Puls der Zeit.