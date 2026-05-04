Kultur-Open-Air 2026: Graffiti-Workshop

Der Graffiti-Workshop mit Marco Neumann findet für alle kreativen Köpfe statt.

Zunächst wird es eine Einführung durch den Workshop-Leiter in das kreative Thema geben, bevor die ersten Skizzen auf Papier gefertigt werden. Im Laufe des Nachmittages kann sich die Kreativität vollständig entfalten, indem selbst zur Sprühdose gegriffen und ein gemeinsamer Graffiti-Schriftzug an die Wand gesprüht wird.