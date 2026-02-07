Kultur-Open-Air 2026: Initiative Livemusik

Initiative Livemusik Mössingen: Rock, Blues & more…

Jan Reiser Duo:

Wenn die beiden Jungs abliefern und sich in Spiellaune grooven und ihrem Publikum unglaubliche Soli um die Ohren schmettern, bebt der Boden, es danced der Floor, knistert und brennt die Luft. Egal ob Songs aus der eigenen Schmiede, ob improvisiert oder gecovert, das „Jan Reiser Duo“ ist ein Magnet für Musikliebhaber diverser Genres und jeden Alters.

Hop’stic:

Hop'stic ist eine 2024 gegründete Akustik-Rock-Band aus Eutingen im Gäu. Eine kleine spaßige Truppe mit großer Leidenschaft zum Musizieren. Sie covern bekannte Lieder aus der Rockmusik und bringen ihren eigenen, besonderen Stil mit rein. Dabei sind Songs von Künstlern wie Amanda Marshall, CCR, Green Day, The Cranberries, Amy Macdonald.

7UP Massinga Project:

Die Project Band der Initiative Livemusik Mössingen zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich immer wieder neu erfinden darf. An diesem Abend setzt sich die Band aus Musikern viel gehörter Coverbands der Region Tübingen und Balingen zusammen. Ihr Repertoire beinhaltet Titel wie Another Brick in the Wall, Crocodile Rock, Tage wie diese und viele andere Hits der Rockgeschichte.