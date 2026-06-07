Kultur-Open-Air 2026: Karaoke-Abend

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Löwensteinplatz Mössingen Löwensteinplatz, 72116 Mössingen

Der Karaoke-Abend findet in Kooperation mit dem Café Pausa statt.

Die Stadt lädt in Kooperation mit dem Café Pausa zu einem bunten Karaoke-Abend ein, bei dem Mitmachen unbedingt gewünscht ist. Spaß haben und selbst Teil des Programms zu sein, steht hierbei im Vordergrund. Die ersten freiwilligen Sängerinnen und Sänger erhalten eine Überraschung.

Wer möchte, darf gerne verkleidet kommen, um "anonym" aufzutreten. Ob Sonnenbrille, Perücke oder andere Utensilien - Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Info

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Festivals & Open Airs, Konzerte & Live-Musik
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