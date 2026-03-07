Kultur-Open-Air 2026: Kreativ-Werkstatt in Kooperation mit Blumenhaus Geiser

Unter fachmännischer Anleitung wird eigenes Blumengesteck erstellt.

Ein kreativer Workshop, bei dem jeder Teilnehmer sein eigenes Gesteck gestaltet. Schritt für Schritt zeigen erfahrene Profis den Umgang mit Materialien, Farben und Formen, sodass individuelle und stilvolle Arrangements entstehen. Dabei stehen Freude am Gestalten, persönliche Kreativität und ein inspirierendes Miteinander im Mittelpunkt.