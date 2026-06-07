Kultur-Open-Air 2026: Lesung Eva-Maria Bast

Eva-Maria Bast liest aus "Der Traum des Louis Vuitton" in Mössingen.

Historischer Roman über eine Legende der Modebranche und eine Ikone exquisiter Handwerkskunst: Vom Kofferträger zum Millionär!

Louis Vuitton war ein einfacher Junge aus einem französischen Bergdorf, als er mit 14 Jahren aufbrach, um die glitzernde Metropole Paris zu erobern.

Mit 33 Jahre gründete Louis Vuitton sein erstes eigenes Geschäft. Während er hinten in der Werkstatt die Koffer baute, verkaufte seine Frau vorne im Geschäft die von ihm gefertigten Gepäckstücke. Sie wurden ihnen förmlich aus der Hand gerissen, denn sie waren nicht nur leicht, sondern ließen sich dank ihrer neuartigen, rechteckigen und geraden Form hervorragend stapeln. Als Louis zum Kofferhersteller Ihrer Kaiserlichen Hoheit ernannt wurde, gab es kein Halten mehr. 1859 errichteten die Vuittons ihre eigene Fabrik. Heute ist die Marke milliardenschwer und gilt als eine der wichtigsten der Welt.

Lassen Sie sich entführen in eine hochspannende Geschichte nach wahren Begebenheiten.