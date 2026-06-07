Kultur-Open-Air 2026: Lesung Michael Kobr

Handels- und Gewerbeverein Mössingen präsentiert: Piano trifft auf Krimispannung.

Michael Kobr, bekannt von den Kult-Krimis um Kommissar Kluftinger, geht für die Lesungen aus seiner neuen Solo-Reihe um den Bornholmer Kommissar Lennart Ipsen neue Wege. Zusammen mit dem Pianisten Stephan Winkler, mit dem ihn eine langjährige enge Freundschaft verbindet, präsentiert er einen hinreißenden Mix aus virtuosen Klavierklängen und spannenden Szenen aus den Ipsen-Krimis.

Kobr versteht es dabei nicht nur, mit verstellter Stimme und verschiedenen Dialekten die Protagonisten seiner Bestseller auf der Bühne lebendig werden zu lassen, er gibt auch einfühlsame Einblicke in das Innenleben seines neuen Kommissars. Immer wieder werden dabei die Textelemente von Winklers Klavierklängen stimmungsvoll untermalt.

Das dabei auch auf humorvolle Art Details aus dem Leben der beiden Künstler und ehemaligen Lehrerkollegen ans Licht geholt werden und die zwei auch kein Blatt vor den Mund nehmen, versteht sich dabei fast von selbst. Das Lachen kommt also auch bei dieser Kobr-Lesung nicht zu kurz. Und sogar gesungen wird während dieses einmaligen und unterhaltsamen Abends.