Kultur-Open-Air 2026: Marionettentheater für Kinder

Pippi in der Villa Kunterbunt: Das stärkste Mädchen der Welt wohnt mit ihrem Pferd „kleiner Onkel“ und dem kleinen Affen „Herr Nilsson“ in der Villa Kunterbunt.

Pippi ist herrlich ungezogen und schließt Freundschaft mit Thomas und Annika. Nur die Lehrerin meint, dass Pippi besser in einem Kinderheim aufgehoben wäre, und deshalb soll sie auch vom Polizisten Klamm dorthin verfrachtet werden. Außerdem hat es der Dieb Donner Karlsson auf Pippis Goldtaler abgesehen, doch Pippi macht allen einen Strich durch die Rechnung.

In einer eigens erarbeiteten Fassung zeigt die Cinderella-Bühne eines der vielen Abenteuer von Pippi Langstrumpf, frei nach Astrid Lindgren, der weltbekannten und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Kinderbuchautorin. Die hohe Kunst des Marionettenspiels manifestiert sich bei der Cinderella-Bühne nicht nur im meisterlichen Beherrschen der handgefertigten Figuren, perfekter „Stimmakrobatik“ der Akteure hinter den Kulissen, sondern auch in wunderschönen, liebevoll und mit großen Detailreichtum gestalteten Bühnenbildern.