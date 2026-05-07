Kultur-Open-Air 2026: Maurice Grange

Mitstaunen, miträtseln, mitzaubern – das gilt in Maurice’s Kinderprogramm.

In der Zaubershow können Kinder die Magie der Zauberkunst live erleben und sich mit einbringen. So werden sie selbst zum Teil der Show und kreieren dabei unvergessliche Wunder. Die kleinen Magier werden dabei unter anderem Zaubersprüche lernen, sich als Koch verkleiden, die verrückt spielende Waschmaschine lösen und Elefanten-Eheringe verketten.

Maurice Grange hat zahlreiche Preise gewonnen, er ist französischer Meister in der Sparte Manipulation 2024, deutscher Meister in der Sparte Manipulation 2024 und Europameister der Zauberkunst 2024.