Kultur-Open-Air 2026: Pausa Slam mit Anton Betz

Gedanken im Rampenlicht - laut. lebendig. live.

Für einen Abend wird die Bühne des Kultur Open Air zum Schauplatz eines der spektakulärsten Dichterwettstreite seit der erste Apfel in Mössingen vom Baum viel: dem Pausa Slam.

Fünf Poetinnen und Poeten präsentieren ihre besten Texte. Ob Lyrik, Prosa, Comedy, Storytelling, akribische Satire oder empfindsame Poesie, alles ist erlaubt.

Das Line-Up:

Tonia Krupinski:

Die Autorin und Slam Poetin Tonia Krupinski berührt ihr Publikum mit ihrer authentischen und nahbaren Art. 1999 in Magdeburg geboren, studiert sie inzwischen in Tübingen Allgemeine Rhetorik und Germanistik. 2019 nahm Tonia erstmals an einem Poetry Slam teil und performt seitdem erfolgreich auf Bühnen im gesamten deutschsprachigen Raum – Spoken Word ist für sie Beruf(ung) geworden. Mit ihren Texten malt sie Bilder für die Ohren: schmerzhaft ehrlich, oft berührend und gesellschaftskritisch, manchmal selbstironisch lustig.

Anna Filipak:

Anna Filipak ist 2021 das erste Mal auf eine Bühne gestolpert und kriegt seitdem nicht mehr genug davon. In ihren Texten verarbeitet sie auf humoristische und meist recht laute Art die kleinen und großen Schwierigkeiten des Lebens. Wenn sie nicht gerade auf Bühnen Chaos verbreitet, studiert sie in Tübingen oder vergräbt ihre Nase in einem Buch.

Björn Kaltenbach:

Björn Kaltenbach ist sehr alt, seine ersten Texte ritzte er auf Sumerisch in Lehmtafeln. Er gehört zu den Slam Poeten der sog. ersten Stunde, legte aber ab Anfang der 2000er eine kurze kreative Pause ein, um sich voll und ganz der Familie, vor allem aber der Lohnarbeit zu widmen. Seit vielleicht anderthalb Jahren steht er wieder auf der Bühne, hat seitdem an wahrscheinlich mehr als zwölf Poetry Slams teilgenommen und eventuell drei davon gewonnen. Er ist Träger von Chucks, bunten Hemden und Preisen und trinkt seinen Espresso ohne Zucker.

Hank M. Flemming:

Hank M. Flemming (Tübingen) wurde Ende der 80er von erzgebirgischen Bergleuten aus einem abgestürzten Raumschiff geborgen. Sie lehrten ihn ihre Gebräuche und sandten ihn aus in die Welt, um Hochdeutsch zu lernen. Auf seinem bisherigen Weg errang er u.a. einen Doktor in Psychologie, den Literaturförderpreis Erzgebirge, den ZÜBLIN-Kulturpreis und stand fünfmal in Folge bei Landesmeisterschaften im Poetry Slam auf dem Treppchen – einmal sogar ganz oben. Mehr unter: www.hankmflemming.de.

Arnold Pretzlaw:

Arnold Max Paco Pretzlaw, ist 19 Jahre alt und steht seit 2022 auf deutschsprachigen Bühnen. 2024 und 2025 wurde er Berlin-Brandenburg-Meister U20 Poetry Slam. Sein Interesse an Sprachformen und Klangmustern brachte ihn zum Poetry Slam: In seiner Lyrik oszilliert er zwischen freier Form und festen Stilmustern. Seine Liebe zu Rhythmen zieht sich als roter Faden durch das junge und frische Werk. Inhaltlich verortet er sich nach eigener Aussage zwischen ernstem Abschied und Gecko-Techno (Geckno). Was also als nächstes kommt, wird irgendwo auf diesem Spektrum liegen.