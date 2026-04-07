Kultur-Open-Air 2026: Sommerfest & Bücherflohmarkt

Die Stadtbücherei feiert am 4. Juli Sommerfest! Feiern Sie mit!

Neben dem normalen Büchereibetrieb gibt es Kaffee/Kuchen und viele spannende Programmpunkte:

10:00 Uhr bis 13: 00 Uhr: Großer Bücherflohmarkt im Foyer der Pausa-Tonnenhalle

10:00 Uhr bis 16:00 Uhr: Programmieren mit den Blue-Bots (Ohne Anmeldung)

12:00 Uhr bis 15:00 Uhr: Kinderschminken auf dem Löwensteinplatz

13:00 Uhr bis 16 Uhr: Spielmobil Mokka e.V. auf dem Löwensteinplatz

15:00 Uhr: Der Puppenbändiger: eine Zauberei- und Bauchrednershow für die ganze Familie