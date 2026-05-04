Kultur-Open-Air 2026: The Hurricanes

The Hurricanes eröffnen das diesjährige Kultur-Open-Air und laden zur Zeitreise durch 3 Jahrzehnte mit Rock 'n' Roll- und Oldie-Hits ein.

Die Hurricanes zählen zu den ältesten und profiliertesten Oldie-Bands in Süddeutschland. Mit jahrelanger Bühnenerfahrung begeistern sie ihr Publikum und stehen für authentischen Sound, Spielfreude und ein abwechslungsreiches Live-Programm.

Im Laufe ihrer langen Bandgeschichte standen die Hurricanes mit zahlreichen bekannten, teils international erfolgreichen Künstlern und Bands auf der Bühne. Dazu gehören unter anderem The Lords, The Rattles, Smokie, Chris Norman, Chris Andrews, Suzi Quatro sowie The Tremeloes. Darüber hinaus begleiteten sie Dave Dee mehrfach bei Live-Auftritten.

Musikalisch widmen sich die Hurricanes den großen Klassikern der 50er-, 60er- und 70er-Jahre. Ihr Repertoire umfasst Hits von Bill Haley, The Beatles, The Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival (CCR), The Searchers, The McCoys und Chuck Berry. Ergänzt wird das Programm durch ausgewählte Classic-Rock-Titel von Deep Purple, ZZ Top, Prince und weiteren Größen.

Songs, bei denen die Post abgeht, aber auch die leisen Töne nicht zu kurz kommen.