Kultur-Open-Air 2026: Vortrag zu "Vortrag Künstliche Intelligenz"

Zwischen Zauberstab und Hausaufgaben - Wie KI unsere Kultur, Arbeit und Wirklichkeit neu sortiert. Referent: Alexander Ries.

Kommen Sie mit in diesem wilden Ritt aus neuesten Entwicklungen rund um KI und echte Lebenswelten der Menschen. Der neue Alltag zwischen E-Mails über Bilder bis Beziehungsfragen mit Maschinen. Wie unterrichten wir zukünftig? Wie wachse ich mit KI und Social Media auf und lerne auch noch etwas?

Referent Alexander Ries zeigt spannende und faszinierende Möglichkeiten, mal sehen ob es auch etwas zu beachten gibt… Am Ende ist auch Zeit für Ihre Fragen!