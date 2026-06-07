Kultur-Open-Air 2026: WM for Kids

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Löwensteinplatz Mössingen Löwensteinplatz, 72116 Mössingen

WM-Finale-Fieber für Familien. Mit Malen, Basteln, Tischkicker, internationalem Bühnenprogramm und kulinarischen Gerichte aus verschiedenen Ländern.

Ein buntes Familienangebot rund um das WM-Finale lädt zum Mitmachen und Verweilen ein. Neben kreativen Aktionen wie Malen und Basteln sowie sportlichem Spaß am Tischkicker erwartet die Besucherinnen und Besucher ein internationales Bühnenprogramm.

Kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen Ländern runden das Angebot ab und sorgen für eine lebendige, interkulturelle Atmosphäre.

Info

Löwensteinplatz Mössingen Löwensteinplatz, 72116 Mössingen
Festivals & Open Airs, Kinder & Familie
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