Kultur passiert

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Künstler, Kreative & Kulturschaffende“ der Kulturregion HeilbronnerLand, präsentiert sich Öhringens vielfältige Kulturszene an verschiedenen Orten der Stadt.

In der Corona-Pandemie leiden vor allem Kulturschaffende unter dem Mangel an Auftritten, Ausstellungen und Projekten. Um die lokale Kulturszene zu stärken und ihr eine Plattform für die Darstellung ihrer Kreativität, Energie und Vielseitigkeit zu bieten, verwandelt sich die Stadt Öhringen in eine Pop-Up Bühne. Vom 7. August bis 19. September überraschen zweiwöchig an den Wochenenden Kulturschaffende an zentralen Orten der Stadt mit originellen Darbietungen.

Vielfältige Beiträge kommen von MusikerInnen, bildenden KünstlerInnen, Theatermenschen und vielen anderen Kreativen, die die ganze Bandbreite an Kultur aus Öhringen zeigen. Soweit es die Situation zulässt, sind Mitmach-Aktionen - auch für Kinder - geplant. Gerade Letzteren soll dadurch ein Zugang zur Welt der Künste eröffnet, kreatives Denken gefördert und zu eigenen Erfahrungen mit Kunst und Kultur angeregt werden.

Auch die städitischen Einrichtungen liefern jeweils einen Beitrag zum Thema Kunst und Kultur aus ihren Bereichen.

Das Projekt findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe der Kulturregion HeilbronnerLand statt - natürlich immer unter Einhaltung der bis dahin gültigen Corona-Verordnungen. (Bei schlechtem Wetter können die Beiträge leider nicht statt finden).