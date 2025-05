Energiesparkommisar im Kultur-Spiegel-Zelt

Seine Mission: Während Elon Musk seine Energie darauf verwendet, die ersten Menschen zum Mars zu bringen, setzt er seine Kraft lieber dafür ein, unsere Erde zu retten.

Seine These: Ja, wir brauchen die erneuerbare Energien. Und nein, das alleine wird nicht reichen.

Wir brauchen die Energieeffizienz, um unseren Energiebedarf runterzufahren. Die erneuerbaren Energien, können dann locker den verbleibenden Energiebedarf übernehmen. Erneuerbare Energien und Energieeffizienz sind das Dreamteam, das unsere Erde retten kann. Genauso wie Batman und Robin.

Und genau das können auch erneuerbaren Energien und Energieeffizienz als Doppel-Spieler schaffen:

Unseren Planet Erde, die einzige Heimat, die wir kennen und haben, vor dem Klima-Untergang bewahren. Und dafür brauchen wir energieeffiziente Häuser und Gebäude.

Dumm nur, dass Energieeffizienz in Gebäuden vollkommen unsichtbar ist. Denn die Solaranlage auf dem Dach kann ich stolz jedem zeigen. Doch die hochdämmenden Passivhausfenster in meinem Haus sehen genauso aus wie die Standardfenster vom Nachbarhaus. Der entscheidende Unterschied ist also unsichtbar. Oder anders ausgedrückt: Batman und Robin sind ein ungleiches Paar. Batman kennen alle, Robin würden wir auf der Straße nicht erkennen.

Wer ist und was macht der ENERGIESPARKOMMISSAR?

Der Bedarf an guter Energieberatung hat extrem zugenommen. Gleichzeitig sind die Expertinnen und Experten kaum noch in der Lage, dem Ansturm gerecht zu werden. Auf diese besondere Herausforderung reagiert der ENERGIESPARKOMMISSAR mit seinen Beiträgen, Büchern und Veranstaltungen. Er will Menschen befähigen, gute Entscheidungen für ihre Häuser und Wohnungen zu treffen, indem er versucht, ihnen ein Verständnis dafür

zu vermitteln, wie Gebäude funktionieren.

Er möchte, dass sie verstehen, was ein hoher und was ein niedriger Verbrauch ist und wie das eigene Haus oder die Wohnung entsprechend einzuordnen ist. Er zeigt, wie und wo die Wärme in Gebäuden verloren geht und welche Möglichkeiten man hat, Wärmeverluste zu reduzieren. Und klar: Er räumt auch mit einigen Energiesparmythen auf. Oder in seinen eigenen Worten:

„Ich verkaufe nichts. Nein. Ich bin hier nur aus einem einzigen Grund: Ich möchte etwas dringend benötigtes sichtbar und für Menschen interessant machen. Und zwar energieeffizientes Bauen und Sanieren. Themen, die bisher eher im Nachtprogramm eines Spartensenders nach 23 Uhr gelaufen sind. Ich möchte Dir und möglichst vielen Menschen zeigen, dass Energieeffizienz und Erneuerbare Energien ein gleichberechtigtes Dreamteam und reif für’s Blockbuster-Kino sind. Das ist es. Das ist meine Mission. Daran arbeite ich.“

Zu Carsten Herbert:

Diplom-Bauingenieur (FH), kümmert sich als Gründer und Geschäftsführer eines Ingenieurbüros seit rund 20 Jahren ausschließlich um Energieberatung und die energetische Begleitung von Bauprojekten. Energiesparen und Klimaschutz sind seine Mission, für deren Vermittlung er sich und andere begeistert. Als „Energiesparkommissar“ erklärt er einer schnell wachsenden YouTube-Gemeinde alle wichtigen Fragen rund ums Energiesparen im Haus und in der Wohnung und gibt teils überraschende Tipps und Ratschläge.