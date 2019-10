Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Deutschen aus Russland. Die Stadtbibliothek Heilbronn lädt gemeinsam mit der Stabsstelle für Partizipation und Integration und der vhs Heilbronn alle Interessierten zu einem Abend der Begegnung ein. Zu Gast ist der Künstler Eugen Litwinow, der sein Buch „Mein Name ist Eugen“ vorstellen wird. Das Buch besteht aus Interviews, Fotografie, Grafik aber auch Exkursen in Soziologie und Zeitgeschichte und behandelt facettenreich das Thema der Integration von russlanddeutschen Spätaussiedlern. Begleitet wird die Lesung von der gleichnamigen Ausstellung, die vom 11. bis 29. November 2019 in der Galerie der vhs zu sehen ist. In Heilbronn lebende Russlanddeutsche reflektieren im anschließenden Podiumsgespräch über Identität, Entheimatung und Beheimatung. Ein gemeinsamer Austausch rundet den Abend ab.

Die Veranstaltungsreihe „Kultur teilen“ rückt die Vielfalt Heilbronns ins Zentrum und bringt Menschen miteinander ins Gespräch. Ziel des Formats ist es, verschiedene Kulturen vorzustellen und eine Plattform für Begegnung und Austausch zu bieten. In Zusammenarbeit mit unterschiedlichen migrantischen Communities finden dazu zwei Mal im Jahr Abendveranstaltungen statt.