Kultur trifft Natur

Fahrt mit ÖPNV vom Bf. Leonberg nach Warmbronn. Dann auf den Spuren von Christian Wagner unterwegs in Richtung Warmbronner See und weiter zur Vesperpause.

Gestärkt geht es dann zunächst in Richtung eines Mammutbaums, dann weiter zum Dichterpfad und durch einen Hohlweg in Richtung Magstadt. Über den Kernsaatschulweg kommt man schließlich zum Hofcafé Birkenhof zur Einkehr. Danach geht es vorbei am Christian-Wagner-Haus zur Bushaltestelle und Rückfahrt nach Leonberg.

Die Wegstrecke beträgt ca. 10 km, 130 Hm, Gehzeit ca. 3 Stunden.

Wanderleiter ist Bernhardt Jost.

Treffpunkt um 10:30 Uhr am Leonberg Bahnhof

Rucksackvesper nicht vergessen, Wanderschuhe sind empfohlen.