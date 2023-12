Kultur in Zentralasien - Blick in eine unbekannte Welt

Im Fokus der Veranstaltung stehen junge Künstler und Visionäre aus Kasachstan und Usbekistan, die auf Basis ihrer reichen Kulturen neue Positionen beziehen, spannende Ideen entwickeln – und den Dialog mit neuen Partnern eröffnen wollen.

Interessierten, Wissbegierigen und Entdeckern werden die uralten Kulturen eines faszinierenden Landstrichs vorgestellt, die in unseren Breiten viel zu wenig bekannt sind. Über ein paar Reisebereichte, vereinzelte Erwähnungen im Zuge der Neubelebung der Seidenstraße und einige aktuelle Nachrichten über neue Energiepartnerschaften hinaus, findet Zentralasien im öffentlichen Diskurs kaum statt. Dabei lässt schon der Begriff ‚Seidenstraße‘ Bilder von Karawanen, jahrtausendealter Kultur und atemberaubenden Landschaften entstehen. Doch diese Bilder werden nicht mit den aufstrebenden ehemaligen Sowjetrepubliken Kasachstan und Usbekistan in Verbindung gebracht, deren Modernität und Innovationskraft weit über das hinaus geht, was man sich im ersten Moment vorstellt.

Daher ist es nun Zeit für einen zweiten Moment – einen regelrechten Aha-Moment, durch den vage Bilder längst vergangener Zeiten mit der pulsierenden, aufstrebenden Lebenswirklichkeit der heutigen jungen Bevölkerung Zentralasiens in Verbindung gebracht wird. Wegbereiter für eine neue Sicht auf die weit verzweigten kulturellen Wurzeln und die spannenden Entwicklungen in unserer Zeit sind dabei Kunst und Handwerk, Fotografie und Film, Mode und Kulinarik.

Es gibt visuelle Impressionen aus der Region zu entdecken (Filmemacher Akbar Töleybek, Galerie Aldabergen), eine kasachisch-usbekische Teestube, Präsentation und Verkauf kasachischer Ornamente (Punktgeläut, Gozin Birdman), Ausstellung und Verkauf von Textilien aus Usbekistan (Nadira Khalikova) sowie Scherenschnitt-Aktionen für Kinder und vieles mehr.

Ab 15 Uhr starten sehenswerte Vorträge zu Textilhandwerk, Annäherungen an die Ornamentkunst sowie zum Aufbau einer Jurte und ihrer semantischen Bedeutung. Ein Reisebericht über Süd-Kasachstan rundet die Veranstaltung ab.