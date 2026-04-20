Kultur70195 präsentiert: it‘s showtime! Mundart Kabarett

Mensch Majer, jetzt langt’s!

Thomas Lang und Thorsten Majer, beides Stuttgarter Anwälte und ehemalige Mitglieder des Stuttgarter Juristenkabaretts, bringen Alltag, Recht und sonstige Absurditäten mit dem schrägem Humor aus dem badisch-schwäbischen Grenzgebiet

auf die Bühne.

Gesang und Gereimtes aus Rheinhessen Burkhard Steger, früher als Redner bei den Mombacher Boh- nebeitel (Mainzer Fastnacht) bekannt, begeistert das Publikum mit rheinhessischen Reimen + Gesang

Musikalische Einlagen

Christa Menz (Sängerin aus Bad Saulgau) / Burkhard Steger

(Sänger Dirt Road, TT ZOP…)

Michael Rödinger: Moderation und Gitarre