Kultur am Nachmittag: Finanzialisierung

Die Menschen bekommen zunehmend das Gefühl, dass sich die ökonomischen Fragen in fast allen Lebensbereichen in den Vordergrund drängen. Besonders die Profit- und Renditeerwartungen scheinen alle anderen Fragen in den Hintergrund zu drängen. Dabei spielt die kaum noch durchschaubare Finanzwirtschaft ein große Rolle. Sollen wir uns mit diesen Verhältnissen abfinden? Bleibt dabei die Humanität auf der Strecke? Müssen wir ums umorientieren? Brauchen wir andere/neue Regeln für die Lebensgestaltung? Um diese Fragen geht es beim Vortrag von Dr. Bernd Villhauer, der diese Entwicklung am Institut für Weltethos kritisch beobachtet und analisiert.

Der Referent ist Geschäftsführer des Weltethosinstituts in Tübingen.