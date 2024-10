KULTURBAR MIT DR. LISA FEDERLE

Handeln, um zu helfen ist das Lebensmotto der Ärztin Lisa Federle aus der Universitätsstadt Tübingen. Tatkräftig und beherzt setzt sie sich für Menschen in Not ein – über das normale Maß einer Medizinerin hinaus und ohne Scheu, an relevanter Stelle Kritik zu üben, wenn es der guten Sache dient. Bundesweite Bekanntheit erlangte Lisa Federle 2015 mit ihrem Einsatz einer „mobilen Arztpraxis“ insbesondere für Flüchtlinge aus Syrien. Mit Ausbreitung der Corona-Pandemie im Jahr 2020 erregte sie als Pandemie-Expertin und Initiatorin der Tübinger Teststrategie und mit ihrer „mobilen Teststation“ weltweit Aufmerksamkeit. 2020 wurde Lisa Federle durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für ihr soziales Engagement für Flüchtlinge, Obdachlose, Unfallopfer und Kinder mit dem Bundesverdienstorden am Bande ausgezeichnet. Nicht nur als Haus- und Notärztin verfolgt Lisa Federle stets das Ziel zugrunde, Menschen in Not und Menschen in schwieriger Lebenssituation zu unterstützen und mit ihrem Handeln etwas zu bewegen. 2021 gründete Lisa Federle gemeinsam mit Schauspieler Jan Josef Liefers und Moderator Michael Antwerpes den gemeinnützigen Verein #BewegtEuch. Der Verein fördert und unterstützt die sportliche Aktivität von Kindern und Jugendlichen in Verein, Schule und Familie und will vor allem sozial benachteiligten und behinderten jungen Menschen sowie Kindern mit Migrationshintergrund helfen.

