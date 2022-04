KULTURBAR - Sunday Bar Talk & Show

Erleben sie die KULTURBAR in der Cocktailbar & Lounge – „THE NEW GRACE“ in den Räumlichkeiten der Spielbank Stuttgart.

Moderatorin Emma von Bergenspitz trifft dieses Mal auf Topas, dem Weltmeister der Manipulation und Zauberkunst. Mit virtuoser Fingerfertigkeit, einzigartigen Effekten und großen Illusionen feiert der bald 50-jährige Stuttgarter seit zwei Jahrzehnten Erfolge im In- und Ausland. Genießen Sie bei einem Cocktail oder Glas Rotwein die tolle Atmosphäre dieser einzigartigen Location. Wir freuen uns auf Sie und einen wunderbaren, unterhaltsamen Show Abend.

Ticketpreis: 25 EUR (inkl. Welcome Drink) *Bitte beachten Sie die aktuellen Corona Einlass Bedingungen, die Sie auf www.spielbank-stuttgart.de finden.