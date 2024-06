Messe meets Musiksommer: ABBA World Revival

Nach sechs Jahren Pause findet von 18. Juli bis 21. Juli 2024 wieder die Gerlinger Messe statt.

Daher veranstalten wir den Gerlinger Musiksommer diesmal unter dem Motto „Messe meets Musiksommer" in Kooperation mit dem Bund der Selbständigen Gerlingen e. V. (BDS) auf der Showbühne auf dem Gerlinger Rathausplatz.

Donnerstag, 18.07.2024, 19:00 Uhr: Upfunkcoolo

Freitag, 19.07.2024, 20:00 Uhr: ABBA World Revival

Samstag, 20.07.2024, 20:00 Uhr: Mad Chick of Soul

Sonntag, 21.07.2024, 18:00 Uhr: VIPs

Euch erwarten tolle Musik, kühle Getränke und leckeres Essen!

Die Stadt Gerlingen und der BDS freuen sich auf Sie und vier schöne Sommerabende auf dem Rathausplatz!

ABBA World Revival

Die Tribute-Band, die keine Wünsche offen lässt

Auf dem europäischen Showmarkt tummeln sich Dutzende von ABBA-Coverbands. Fast alle setzen bei ihrem Bühnenauftritt Zuspielungen ein, musikalische Bausteine aus der elektronischen Wunderkiste. Zu den ganz wenigen Bands, die jeden Ton, der aus den Lautsprechern kommt, live auf der Bühne erzeugen, gehört ABBA WORLD REVIVAL aus Prag. Die Flötentöne im Intro von "Fernando" kommen nicht vom Synthesizer, sondern werden auf einer richtigen Flöte geblasen, und bei "Super Trouper" kommt ein Glockenspiel zum Einsatz.

Mit mindestens zehn Musikern auf der Bühne versteht es diese exzellente Band, den typischen satten Vokalsound von ABBA live zu reproduzieren. Sie setzt dafür neben den beiden charismatischen und stimmstarken Lead-Vokalistinnen noch bis zu drei Background-Sängerinnen ein. Dazu kommt eine hervorragende Begleitband, unter anderem mit Bandleader Dan Hofrichter, der am Piano für die ABBA-typischen Synthesizerklänge, Klavierläufe und Fills sorgt, und Petr Přibík an der Lead- und Akustikgitarre.

ABBA WORLD REVIVAL hat fast alle Klassiker im Programm, die ABBA-Fans hören und mitsingen wollen – von “Waterloo” über “Dancing Queen” bis zu “Fernando” und "Chiquitita". Dazu kommen weniger bekannte Juwelen aus der Abba-Schatztruhe, wie zum Beispiel "Lay All Your Love on Me" oder „As Good as You“, unverzichtbare Leckerbissen für echte Abba-Fans. Und natürlich solistisch anspruchsvolle Balladen wie "The Winner Takes it All" oder "I'll Be Waiting for You", die das Publikum oft, wie ein Kritiker schrieb, mit "jubelndem, nicht enden wollendem Applaus" quittiert.

ABBA WORLD REVIVALs Version von "One of Us" könnte die beste Live-Darbietung dieses Songs sein, die jemals auf einer Bühne zu hören war. Denn ABBA selbst hat dieses Lied nie live gespielt. Auch zwei weitere Songs von ABBAs letztem Album The Visitors sind von ABBA nie live aufgeführt worden (weil ABBA nach der Veröffentlichung dieses Albums keine Touren gemacht und keine Konzerte mehr gegeben hat): „Head over Heels“ und „Under Attack“.

Optisch hat ABBA WORLD REVIVAL ebenfalls einiges zu bieten: extravagante Kostüme und eine mit Tanzeinlagen und Lichteffekten angereicherte Bühnenshow, aber das sind nur schmückende Elemente am Rande. Im Mittelpunkt steht die zeitlose Musik von ABBA, in allen ihren Facetten von der treibenden Disco-Nummer, bei der man spontan mittanzt, bis zur anrührenden Ballade, die das Publikum mäuschenstill werden und die Feuerzeuge zücken lässt.