Messe meets Musiksommer: Upfunkcoolo

Nach sechs Jahren Pause findet von 18. Juli bis 21. Juli 2024 wieder die Gerlinger Messe statt.

Daher veranstalten wir den Gerlinger Musiksommer diesmal unter dem Motto „Messe meets Musiksommer" in Kooperation mit dem Bund der Selbständigen Gerlingen e. V. (BDS) auf der Showbühne auf dem Gerlinger Rathausplatz.

Donnerstag, 18.07.2024, 19:00 Uhr: Upfunkcoolo

Freitag, 19.07.2024, 20:00 Uhr: ABBA World Revival

Samstag, 20.07.2024, 20:00 Uhr: Mad Chick of Soul

Sonntag, 21.07.2024, 18:00 Uhr: VIPs

Euch erwarten tolle Musik, kühle Getränke und leckeres Essen!

Die Stadt Gerlingen und der BDS freuen sich auf Sie und vier schöne Sommerabende auf dem Rathausplatz!

UPFUNKCOOLO - Die Stuttgarter Funk & Soul Legende

Seit nunmehr 41 Jahren(!) ist Upfunkcoolo eine feste Größe in der Stuttgarter Musikszene und eine lokale Legende im Bereich Funk und Soul. Mit ihren mitreißenden eigenen Stücken sorgen sie bei jedem ihrer Auftritte für eine unvergleichliche Party-Stimmung. Das Motto der Band lautet "We Make Your Life a Party". Kein Wunder also, dass jedes Konzert in Stuttgart restlos ausverkauft ist.

Upfunkcoolo wurde im Jahr 1983 in Stuttgart gegründet. Inspiriert von Größen des Funk und Soul wie James Brown, Earth, Wind & Fire und Kid Creole and the Coconuts, entwickelte die Band schnell ihren eigenen, charakteristischen Sound. Schon in den 90er Jahren erlangte Upfunkcoolo einen festen Platz in der Stuttgarter Musikszene.

Mit ihrer mitreißenden Bühnenpräsenz, den eingängigen Melodien und den funkigen Grooves eroberten sie die Herzen der Zuhörer im Sturm. Upfunkcoolo ist bekannt für seine Live-Auftritte und einzigartigen Kompositionen. Hits wie "Stuttgart City", „Love Is a Thing" und "Funk You Up" sind zu Hymnen in der Stuttgarter Szene geworden.

Die Band versteht es dabei jede Veranstaltung in ein wahres Fest zu verwandeln. Upfunkcoolo plant auch in den kommenden Jahren die Stuttgarter Tanzflächen zu füllen und mit ihrem einzigartigen Sound und ihrer Professionalität die nächste Generation von Fans zu begeistern und ihre Position als Funk & Soul Legende Stuttgarts zu festigen.