Kulturdinner – Thomas Roll kocht vegan

Glasperlenspiel Asperg Kelterstraße 5, 71679 Asperg

Ablauf des Dinner:

Begrüßungssekt, Vorspeise und Hauptgang; in der Pause: Dessert. Die Plätze sind auf 20 Karten limitiert. Kosten 50 Euro inklusiv Theaterkarte; ohne Getränke, aber mit Mineralwasser. Die Karten müssen im Vorverkauf oder online erworben werden.

Vegane Menüfolge für 4. Januar - Musikkabarett: Gabriele Busse. Dinner-Beginn 17 Uhr!

  • Vorspeise: Vegane Jakobsmuscheln mit Erbsenpüree
  • Hauptgang: Stroganoff vegan
  • Dessert: Überraschungsdessert

Info

Glasperlenspiel Asperg Kelterstraße 5, 71679 Asperg
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Kulturdinner – Thomas Roll kocht vegan - 2026-01-04 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Kulturdinner – Thomas Roll kocht vegan - 2026-01-04 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kulturdinner – Thomas Roll kocht vegan - 2026-01-04 19:00:00 Outlook iCalendar - Kulturdinner – Thomas Roll kocht vegan - 2026-01-04 19:00:00 ical

Tags