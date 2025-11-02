Kulturdinner – Thomas Roll kocht vegan

Ablauf des Dinner:
Begrüßungssekt, Vorspeise und Hauptgang; in der Pause: Dessert. Die Plätze sind auf 20 Karten limitiert. Kosten 50 Euro inklusiv Theaterkarte; ohne Getränke, aber mit Mineralwasser. Die Karten müssen im Vorverkauf oder online erworben werden.
Vegane Menüfolge für 4. Januar - Musikkabarett: Gabriele Busse. Dinner-Beginn 17 Uhr!
- Vorspeise: Vegane Jakobsmuscheln mit Erbsenpüree
- Hauptgang: Stroganoff vegan
- Dessert: Überraschungsdessert
Glasperlenspiel Asperg Kelterstraße 5, 71679 Asperg
