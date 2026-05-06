Kulturfüchse-Fest

Spiel & Spaß

Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen

Kulturfüchse heißt das Kinderkulturprogramm der Stadt Göppingen in Kooperation mit dem Haus der Familie, der Stadtbibliothek und ODEON.

Immer zum Saison-Abschluss feiern die Kulturfüchse ein ausgelassenes Fest im Garten und in den Räumen der Villa Butz 

Ein abwechslungsreiches Programm bietet alles, was das Kulturfuchs-Herz begehrt: Spiel und Spaß für kulturbegeisterte Kids, die sich hier treffen und gemeinsam einen vergnüglichen Nachmittag genießen können – mit Livemusik, verschiedenen Bastel- und Bewegungsangeboten, Eis, kühlen Getränken und vielem mehr.

Lasst Euch überraschen, Kulturfüchse!

Info

Odeon, altes e-Werk Göppingen
Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen
Kinder & Familie
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