Kulturfüchse-Fest

Kulturfüchse heißt das Kinderkulturprogramm der Stadt Göppingen in Kooperation mit dem Haus der Familie, der Stadtbibliothek und ODEON.

Immer zum Saison-Abschluss feiern die Kulturfüchse ein ausgelassenes Fest im Garten und in den Räumen der Villa Butz

Ein abwechslungsreiches Programm bietet alles, was das Kulturfuchs-Herz begehrt: Spiel und Spaß für kulturbegeisterte Kids, die sich hier treffen und gemeinsam einen vergnüglichen Nachmittag genießen können – mit Livemusik, verschiedenen Bastel- und Bewegungsangeboten, Eis, kühlen Getränken und vielem mehr.

Lasst Euch überraschen, Kulturfüchse!